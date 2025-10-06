Agevolazioni welfare docenti e ATA dalle vacanze alle palestre passando per spesa cultura e tecnologia | nuove convenzioni per beni e servizi agevolati

Orizzontescuola.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni non onerose destinate al personale scolastico. L'iniziativa prevede l'accesso a beni e servizi a condizioni agevolate attraverso una piattaforma tecnologica dedicata, ampliando così il sistema di welfare già attivo per chi opera nel mondo della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agevolazioni - welfare

Agevolazioni docenti: sconti su treni, aerei e spesa. Attiva la piattaforma del MIM, ecco come funziona - Agevolazioni docenti e Ata, sconti per spesa e trasporti: ecco come funziona la piattaforma del Ministero dell'Istruzione e Merito. Secondo corriereadriatico.it

Agevolazioni docenti: sconti su treni, aerei e spesa. Attiva la piattaforma del MIM, ecco come funziona (e chi ha diritto) - Agevolazioni docenti e Ata, sconti per spesa e trasporti: ecco come funziona la piattaforma del Ministero dell'Istruzione e Merito. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Agevolazioni Welfare Docenti Ata