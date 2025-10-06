Agente del carcere di Foggia arrestato | portava droga ai detenuti e con un collega faceva entrare sim e telefoni

Foggiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso del carcere di Foggia vale il detto delle poche mele marce all'interno di un sistema che funziona e che ledono l'immagine di una professione, quella degli agenti di polizia penitenziaria, e di una struttura, quella di via delle Casermette, alle prese con i fenomeno dello smercio di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

agente carcere foggia arrestatoFoggia, arrestato agente penitenziario per droga e cellulari in carcere: misure anche per un collega - Uno dei due è accusato anche di aver introdotto sostanze stupefacenti, successivamente cedute ai detenuti in cambio di denaro. giornaledipuglia.com scrive

agente carcere foggia arrestatoTelefoni e droga ai detenuti, arrestato agente penitenziario - Due poliziotti penitenziari del carcere di Foggia sono stati raggiunti da misure cautelari per aver introdotto nella casa circondariale telefoni cellulari e schede sim. Scrive rainews.it

