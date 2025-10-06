Afragola il sindaco Antonio Pannone si dimette

Il sindaco di Afragola (Napoli) Antonio Pannone ha deciso di dimettersi. La notizia è stata annunciata mentre si svolgeva una seduta del Consiglio comunale che vedeva tra i punti all’ordine del giorno una mozione di sfiducia nei confronti del presidente dell’Assise, Biagio Castaldo, e l’approvazione del Dup, il Documento unico di programmazione. Durante la riunione del Consiglio, l’esponente dell’opposizione Gennaro Giustino si è rivolto al presidente chiedendo conferma delle notizie che circolavano da alcuni minuti. “Apprendo in questo momento – ha quindi riferito Castaldo – delle dimissioni del sindaco, non ne conosco le motivazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

