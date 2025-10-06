Afragola finisce l’amministrazione Pannone | il sindaco si dimette Giunta azzerata
Amministrazione al capolinea ad Afragola. Si dimette il sindaco, Antonio Pannone. Azzerata la giunta. Nel 2021 Antonio Pannone era stato eletto sindaco di Afragola al ballottaggio, ottenendo il 52% dei voti. Il candidato, sostenuto dalla Lega e da Fratelli d’Italia, aveva sconfitto Gennaro Giustino, suo rivale proveniente sempre dal centrodestra, in un confronto interno alla . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: afragola - finisce
