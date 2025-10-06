‘Affondati’ dalla burrasca acqua da paura nei porti Danni in spiagge e locali | Chi pagherà il conto?

Rimini, 6 ottobre 2025 – Spiagge e porti sott’acqua. Strade e sottopassi allagati. La furia del maltempo ieri non ha risparmiato nemmeno la costa riminese, sferzata da mareggiate e raffiche di vento fino a 93 km orari. La tempesta era attesa (era scattata l’allerta meteo), ma più della pioggia a creare problemi sono stati il forte vento di bora e le correnti, con onde alte 2,5 metri. A Rimini il porto è stato sommerso dall’acqua, che ha invaso le banchine e la strada. I pescatori sono stati impegnati per ore a mettere in sicurezza le barche e gli ormeggi. Lo stesso hanno fatto al Club nautico, che ieri ha dovuto annullare le regate previste per l’ultimo giorno del campionato O’pen skiff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Affondati’ dalla burrasca, acqua da paura nei porti. Danni in spiagge e locali: “Chi pagherà il conto?”

