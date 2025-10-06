Veronica dalla Basilicata è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, lunedì 6 ottobre. La pacchista, di professione impiegata bancaria, arriva da Matera e ha una bimba di 4 anni di nome Agnese col marito Valerio. In studio con lei la sorella maggiore Annarita, che nella vita fa l'avvocato, anche se attualmente non esercita la professione. Le due sorelle hanno giocato con il pacco numero 19. L'inizio della partita purtroppo non è stato molto fortunato per le due sorelle, che hanno trovato 3 pacchi blu e 3 rossi piuttosto pesanti, da 50. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Veronica beffa il dottore: ecco il bottino