Affari Tuoi porta l’avvocato in studio e perde mezzo milione in 5 minuti

Nella puntata di lunedì 6 ottobre si è presentata al banco di Affari Tuoi Veronica, concorrente della Basilicata. Una partita giocata in famiglia, avendo al fianco sua sorella maggiore Annarita. Le due sono impiegata bancaria e avvocata, ed entrambe mamme. Fianco a fianco, pronte a giocare per coronare un sogno. Perso mezzo milione di euro. Una gara iniziata in maniera tremenda, per quanto nessuna delle sue sorelle ha perso il sorriso. Di colpo, però, nel corso del primo giro d’apertura pacchi, ecco sfumare 550mila euro totali. Mentre si era alla ricerca di Gennarino, dal valore di 7mila euro, sono usciti un pacco da 200mila, uno da 50mila e uno da 300mila, in quest’ordine. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, porta l’avvocato in studio e perde mezzo milione in 5 minuti

In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

"Questa sfida mi ha acceso. Quando è andato via Amadeus, pensavano che nella migliore delle ipotesi io mi sarei schiantato. Non mi sono schiantato, è andata bene oltre le aspettative." Stefano De Martino racconta il suo percorso ad Affari Tuoi e ha parlato a Vai su Facebook

