Aeroporto di Grottaglie | 13 Consiglieri Comunali chiedono un Consiglio monotematico

Tarantini Time Quotidiano «Sono 13 i Consiglieri Comunali di Taranto che hanno sottoscritto la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale monotematico sull’apertura al traffico civile di linea e sul rilancio dello scalo aeroportuale “Marcello Arlotta” di Grottaglie-Taranto, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Per la convocazione erano necessarie 11 firme, ma l’adesione di 13 Consiglieri dimostra la volontà di un fronte ampio e determinato a portare la questione al centro del dibattito istituzionale. Taranto è oggi l’unica grande città pugliese a non affacciarsi sul versante adriatico: una condizione che si traduce in isolamento infrastrutturale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Aeroporto di Grottaglie: 13 Consiglieri Comunali chiedono un Consiglio monotematico

In questa notizia si parla di: aeroporto - grottaglie

VOLO DIRETTO VERSO IL PARADISO: DA BARI CINQUE NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI CON NEOS AIR Grazie a una nuova collaborazione tra Aeroporti di Puglia, Neos Air e il tour operator Alpitour World, l’aeroporto di Bari si apre al mondo con cinque Vai su Facebook

Ex aeroporto Castelvetrano, consiglieri chiedono chiarimenti - E, soprattutto, quali azioni a tutela di quel sito di valenza internazionale si stanno mettendo in atto? Segnala ansa.it

L’aeroporto di Grottaglie «vola»: in arrivo 169 milioni di euro - L’aerospazio non è solo un sogno, ma passo dopo passo, diventa sempre di più una realtà su cui si sta investendo per “lanciare” l’aeroporto di Grottaglie come primo polo in Italia, e uno ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive