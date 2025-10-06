Adriano Panatta attacca | Condizioni brutali a Shanghai Sinner non è stato sconfitto dal suo avversario

L’uscita di scena inattesa di Jannik Sinner a Shanghai è stata una notizia grande interesse per tutti gli appassionati di tennis e non. Nel terzo turno del Masters1000 cinese, la corsa del n.2 del mondo si è arrestata per via di un problema fisico. Sinner, infatti, è stato vittima dei crampi che l’hanno costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto dell’olandese Tallon Griekspoor. Un match duro fin dalle prime battute, che si pensava però che Jannik avrebbe comunque portato a casa, pur non essendo troppo brillante. La vicinanza temporale con l’altro torneo vinto in Cina (Pechino) e la seconda partita, senza giornata di recupero, sono stati fattori che hanno messo in difficoltà l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Adriano Panatta attacca: “Condizioni brutali a Shanghai, Sinner non è stato sconfitto dal suo avversario”

Panatta e il ritiro di Sinner: “Condizioni a Shanghai brutali". Poi l'analisi: "Molti giocatori...” - L’ex tennista azzurro lancia l’allarme: “C'è un tasso di umidità del 95% e un tasso di inquinamento dell'84%, che è indicato come malsano ed è sconsigliata l'attività sportiva” ... Si legge su tuttosport.com