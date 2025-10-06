Addio sei stata un mito Lutto nella televisione | la grande attrice è morta a 52 anni

È scomparsa a soli 52 anni l’attrice statunitense amata dal pubblico per la sua presenza in serie di grande successo come Vice Principals, Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory. La notizia della sua morte è stata diffusa dall’ex marito, l’attore e cantante Chester Gregory, attraverso un post sui social in cui ha espresso il proprio dolore. Secondo quanto riportato, il decesso sarebbe avvenuto il 3 ottobre, dopo una lunga malattia che l’attrice aveva affrontato in silenzio, lontano dai riflettori. Nata a Houston, in Texas, il 7 dicembre 1972, lei aveva mostrato sin da giovanissima una naturale inclinazione per il palcoscenico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it