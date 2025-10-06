Addio sei stata un mito Lutto nella televisione | la grande attrice è morta a 52 anni
È scomparsa a soli 52 anni l’attrice statunitense amata dal pubblico per la sua presenza in serie di grande successo come Vice Principals, Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory. La notizia della sua morte è stata diffusa dall’ex marito, l’attore e cantante Chester Gregory, attraverso un post sui social in cui ha espresso il proprio dolore. Secondo quanto riportato, il decesso sarebbe avvenuto il 3 ottobre, dopo una lunga malattia che l’attrice aveva affrontato in silenzio, lontano dai riflettori. Nata a Houston, in Texas, il 7 dicembre 1972, lei aveva mostrato sin da giovanissima una naturale inclinazione per il palcoscenico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: addio - stata
Dal morso al pipistrello a un leggendario show d’addio: la vita di Ozzy Osbourne è stata incredibile fino alla fine
Con la paternità Benji esce dalla depressione e le dice addio con una lettera su Instagram: «A volte sei stata persino simpatica»
Elle Macpherson ricorda come dire addio all’alcol «sia stata una scelta emotiva e spirituale»
Avete capito di quale città si tratta? Indizio: è stata stata la prima capitale europea a dire addio al carbone! #turismosostenibile Vai su Facebook
Zaniolo è tornato sull'addio alla Roma: "Forse non si è percepito quanto è stata dura andare via" - X Vai su X
Addio a Nino Benvenuti, da Malagò a Oliva: 'Un mito per sempre' - Ha scritto pagine leggendarie del pugilato Nino Benvenuti e alla notizia della sua scomparsa il ricordo e l'omaggio è corale. Riporta ansa.it
Atalanta: Toloi, lettera d'addio della moglie a Bergamo. «Sei stata la nostra casa. Grazie a tutti: ci avete regalato una vita in dieci anni» - Lunga appassionata lettera d'addio a Bergamo di Flavia Toloi, moglie dell'ormai ex capitano nerazzurro, il giorno dopo l'ultima partita. bergamo.corriere.it scrive