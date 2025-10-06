addio allo chef aimo moroni il segreto dei suoi spaghetti con cipollotto

Addio a un maestro e pioniere della moderna cucina italiana. È morto lo chef Aimo Moroni, uno dei grandi maestri della ristorazione italiana e proprietario insieme alla moglie Nadia Giuntoli del ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia. Con la sua scomparsa, l’Italia perde una figura schiva ma profondamente influente, capace di lasciare un segno indelebile nella storia gastronomica milanese e nazionale. Morto lo chef Aimo Moroni, chi era. È morto a 91 anni Aimo Moroni, uno degli chef più apprezzati della cucina italiana. Toscano di nascita, milanese di adozione, si è spento nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it

