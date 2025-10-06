Addio alla professoressa Vincenza Drago

Si è spenta, all’età di 90 anni, Vincenza Drago, vedova del dottor Saverio Macrì. Nella vita è stata professoressa di lettere e in queste ore da tutti è ricordata come una donna di grande cultura e di passione civile. Originaria della Sicilia dove ogni anno tornava, ha costruito ad Arezzo la sua. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: addio - professoressa

