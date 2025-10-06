Addio al titolare del bar Crescenzo Santopaolo | fatale un malore mentre faceva jogging
È morto nell’ospedale San Giuliano di Giugliano, Giuseppe Santopaolo, titolare del Bar Santopaolo, chiamato da tutti però Bar Crescenzo, situato in via San Rocco a Marano di Napoli. L'uomo era stato colpito da un infarto mentre faceva jogging a Qualiano. Salvato dai soccorritori del 118 era stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
