Se ne va un pezzo di musica spezzina e in tantissimi, in tutto il mondo, lo stanno piangendo. Mario Caratozzolo o semplicemente Mario dj come tutti lo conoscevano, è scomparso giovedì all’età di 82 anni all’ospedale di Sarzana dove era ricoverato. Con lo spirito di un ragazzo si era buttato tre anni fa nella nuova avventura radiofonica su Radio Elle Lunigiana. E proprio dalle frequenze dell’emittente (con sede ad Aulla, dopo la nascita nel ‘78 alla Spezia come Radio Liguria), Stefano Tomè, collega e suo amico da oltre 40 anni, aveva interrotto le trasmissioni per annunciare come fosse venuta a mancare una persona importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al dj Mario Caratozzolo. Storica voce di Radio Elle Lunigiana