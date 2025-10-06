Addio ai quadrimestri un liceo pugliese sperimenta il periodo unico di valutazione | ci sarà una sola pagella finale
A partire dall’anno scolastico 2025-2026 il Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia” di Tricase sarà la prima scuola in Puglia ad adottare il Periodo Unico di Valutazione, un modello che sostituirà i tradizionali due quadrimestri. L’iniziativa, già sperimentata in altri licei in Italia, punta a rinnovare i metodi di apprendimento e valutazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: addio - quadrimestri
Scuola, la rivoluzione del Colonna. Addio a quadrimestri e trimestri: "La formazione prima dei voti"
Scuola, la rivoluzione del Colonna. Addio a quadrimestri e trimestri: "La formazione prima dei voti" Vai su Facebook
Addio alle pagelle di Natale, al Liceti di Rapallo voti solo a fine anno - L’istituto è il secondo del Tigullio a scegliere il periodo unico, la dirigente Sorce: “Con il quadrimestre gli studenti snobbavano i primi mesi” ... Da ilsecoloxix.it