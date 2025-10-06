Addio ad Aimo Moroni | spaghetti al cipollotto il suo piatto di culto Com’è nato da dove viene e perché resiste da 60 anni

Milano, 6 ottobre 2025 – Oggi influencer e persone che amano riempirsi la bocca di parole più che di cibo lo definirebbero “piatto signature”. Crediamo che a lui la definizione non sarebbe piaciuta. O, comunque, l’avrebbe guardata con una certa diffidenza impastata di understatement (anche qui, scusate l’inglese). Le invenzioni. Epperò è vero che quel piatto – gli spaghetti con il cipollotto, ora diventati spaghettoni – l’aveva inventato e perfezionato lui, Aimo Moroni, insieme alla moglie Nadia, nel 1965, in quella che allora era una trattoria toscana un po’ anonima, almeno nell’aspetto, nella grigia eppure viva periferia sud-ovest milanese, in via Montecuccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio ad Aimo Moroni: spaghetti al cipollotto, il suo piatto di culto. Com’è nato, da dove viene e perché resiste da 60 anni

In questa notizia si parla di: addio - aimo

Moto nel burrone, muore in vacanza. “Addio Aimo, gigante buono”

Centauro precipita in un burrone in Sardegna, addio a Aimo Saetti

Addio ad Aimo Moroni, narratore dell’Italia e dei suoi prodotti migliori

Addio ad Aimo Moroni, il cuoco che ha rivoluzionato la cucina milanese con "Il Luogo di Aimo e Nadia" #milano #aimoenadia - X Vai su X

LUTTTO Mondovì: addio allo storico impresario delle onoranze funebri Si è spento a 83 anni Meo Dardanello, fondatore dell’azienda monregalese attiva da oltre 50 anni Vai su Facebook

Addio a Aimo Moroni, pioniere della cucina italiana moderna - Arrivato a Milano dalla Toscana negli anni Cinquanta con la moglie Nadia ha dato vita a una delle più belle storie della ristorazione ... Lo riporta repubblica.it

Addio a Aimo Moroni, simbolo della cucina italiana - Grave lutto nella ristorazione italiana: la scorsa notte è scomparso Aimo Moroni, 91 anni, simbolo della cultura gastronomica e fondatore del celebre ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia. Riporta italiaatavola.net