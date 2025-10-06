«Sei stata da Aimo? Ma si è seduto e ti ha raccontato dello spaghetto al cipollotto?». Ho sentito dire questa frase mille volte, sempre con rispetto e con ironia, perché il bello di andare nel tempio gastronomico e culturale di Aimo e Nadia era proprio la profondità enciclopedica di cultura sull’ingrediente che questa colonna portante della ristorazione milanese, nel tempo, è riuscito a far diventare prima piatto e poi racconto. Non c’era più da tempo, al ristorante, ma chi ha avuto la fortuna di incrociarlo ha potuto cogliere le sue storie e la sua passione sconfinata per il racconto degli alimenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Addio ad Aimo Moroni, narratore dell’Italia e dei suoi prodotti migliori