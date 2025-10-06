Addio ad Aimo Moroni lo chef toscano che ha cambiato per sempre la cucina italiana

Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2025, Milano ha perso uno dei suoi giganti più silenziosi e rivoluzionari. Aimo Moroni si è spento a 91 anni, lasciando un’eredità che ha ridefinito il modo in cui concepiamo la cucina italiana. Toscano di Pescia, in provincia di Pistoia, Moroni non è stato solo un cuoco stellato, ma un vero e proprio architetto del gusto italiano contemporaneo, l’uomo che ha dato dignità e valore alle materie prime del territorio prima di chiunque altro. Nato nel 1934, figlio di un carabiniere e di una cuoca, Aimo partì dalla stazione di Prato nell’aprile del 1946, quando non aveva nemmeno 13 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio ad Aimo Moroni, lo chef toscano che ha cambiato per sempre la cucina italiana

