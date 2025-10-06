Addio ad Aimo Moroni il cuoco che ha rivoluzionato la cucina milanese con Il Luogo di Aimo e Nadia

Si è spento a 89 anni Aimo Moroni, fondatore con la moglie Nadia di uno dei ristoranti più iconici d'Italia. Il ricordo di Massimo Bottura: "La sua cucina come la bandiera italiana".

Addio ad Aimo Moroni, narratore dell’Italia e dei suoi prodotti migliori

Addio ad Aimo Moroni, narratore dell'Italia e dei suoi prodotti migliori

MaestriAddio ad Aimo Moroni, narratore dell’Italia e dei suoi prodotti migliori - Dalla Toscana a Milano, il percorso di uno chef che con la moglie Nadia Giuntoli ha trasformato una trattoria di periferia in un tempio gastronomico. linkiesta.it scrive

Addio ad Aimo Moroni, il cuoco che ha rivoluzionato la cucina milanese con "Il Luogo di Aimo e Nadia" - Si è spento a Milano Aimo Moroni, 89 anni, maestro indiscusso della ristorazione italiana e fondatore insieme alla moglie Nadia del celebre ristorante "Il Luogo di Aimo e Nadia". Scrive msn.com