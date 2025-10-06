Addetta al check-in aggredita da una passeggera all'aeroporto di Orio al Serio | Colpita al volto da una borraccia

Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre, un'operatrice addetta al check-in dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) è stata aggredita da una passeggera che le ha lanciato addosso una borraccia. Uiltrasporti: "Ennesimo episodio di violenza all'interno dello scalo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

