Adani sicuro | Progetto Chivu inizia a decollare la differenza con l’anno scorso non è nel sistema e nell’interpretazione ma…

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha fatto un’analisi sul momento della stagione dei nerazzurri di Cristian Chivu e sull’attacco. L’ex difensore Lele Adani, ospite alla Domenica Sportiva alla Rai, ha analizzato il momento positivo dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu. Dopo un periodo di difficoltà, la squadra nerazzurra ha ritrovato motivazione e solidità, centrando la quinta vittoria consecutiva contro la Cremonese. Adani ha sottolineato come, inizialmente, le aspettative per Joaquín Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic fossero più alte, ma ha ammesso che l’arrivo di Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito ha dimostrato come i giovani talenti possano essere alternative valide. 🔗 Leggi su Internews24.com

