Adani difende Dumfries | È giusta la sua reazione Ecco per quale ragione

Lele Adani, ex difensore e attuale commentatore sportivo, ha espresso il suo pensiero sulla sostituzione di Denzel Dumfries durante la partita dell' Inter contro la Cremonese. Intervistato a Viva el Futbol, Adani ha ribadito che la reazione di rabbia del giocatore olandese è assolutamente comprensibile e giusta. Ecco le sue dichiarazioni: «Avete sentito cos'ha detto Chivu su Dumfries? È giusto che si incazzi. Lo abbiamo detto noi per primi di De Bruyne con Conte, era normale.

