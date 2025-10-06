Adani difende Dumfries | È giusta la sua reazione Ecco per quale ragione

Inter News 24 Adani commenta la sostituzione di Dumfries dal campo: «Un calciatore ha il diritto di essere arrabbiato quando viene cambiato». Lele Adani, ex difensore e attuale commentatore sportivo, ha espresso il suo pensiero sulla sostituzione di Denzel Dumfries durante la partita dell’ Inter contro la Cremonese. Intervistato a Viva el Futbol, Adani ha ribadito che la reazione di rabbia del giocatore olandese è assolutamente comprensibile e giusta. Ecco le sue dichiarazioni: «Avete sentito cos’ha detto Chivu su Dumfries? È giusto che si incazzi. Lo abbiamo detto noi per primi di De Bruyne con Conte, era normale. 🔗 Leggi su Internews24.com

