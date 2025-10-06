Adam Pearce | State attenti ai falsi profili su TikTok

Il nome di Adam Pearce è diventato celebre in tutto il mondo grazie al suo ruolo di personaggio televisivo negli show WWE. Il General Manager di Monday Night Raw ha voluto ora mettere in guardia i fan da individui che si spacciano per lui con l’obiettivo di trarne un guadagno personale. Attraverso una storia Instagram, Pearce ha condiviso uno screenshot di un presunto account “ufficiale” a suo nome su TikTok, chiarendo immediatamente che il profilo è un falso. Il suo messaggio al pubblico è stato perentorio: “Fate attenzione a questi imbroglioni che fingono che io sia su TikTok.” Non è certo una novità che wrestler e figure della WWE siano bersaglio di impersonatori e truffatori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

