Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 6 ottobre 2025 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Tante e novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 6 al 10 ottobre 2025 | Video Mediaset