Sfilata amarcord firmata Registro storico Gilera. Tuffo indietro nel tempo ad Arcore con bolidi di tutte le taglie e proprietari agghindati in linea con le moto d’epoca. Il pubblico ha potuto lucidarsi gli occhi ammirando i modelli del Concorso di eleganza, la parata è uno dei momenti più attesi della patronale. Molto apprezzata anche la mostra di modelli mitici nella sala del Camino: accanto ai pannelli fotografici, una 350 Gran Sport del 1930, una 175 Regolarità del 1956 e una 98 Giubileo Regolarità del 1959, moto che si sono ritagliate un ruolo da protagoniste alla Sei Giorni Internazionale nata nel 1913. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ad Arcore la sfilata amarcord. Gilera, velocità ed eleganza