Acqua liscia o gassata | cosa preferiscono i napoletani?
Napoli, città di forti tradizioni e gusti ben radicati, non è solo caffè, pizza e sfogliatelle. Anche l’acqua, nella sua semplicità quotidiana, riveste un ruolo importante nelle abitudini alimentari dei cittadini partenopei. Liscia o gassata? La domanda può sembrare banale, ma in realtà riflette gusti personali, influenze culturali e persino scelte legate alla salute e alla digestione. A Napoli, le preferenze sono chiare, ma non mancano sfumature interessanti. Storicamente, l’acqua frizzante ha goduto di una discreta popolarità, soprattutto nelle generazioni più anziane. Considerata “più forte” e “più pulita”, l’acqua gassata era spesso associata a un senso di freschezza e, in molti casi, ritenuta più efficace per digerire dopo un pasto abbondante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: acqua - liscia
