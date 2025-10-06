Acireale riduzione del 50 per cento sulla Tari per le persone con disabilità
Il Comune di Acireale ha annunciato la possibilità, per l’anno 2025, di ottenere una riduzione del 50% sulla tassa rifiuti (Tari) a favore dei nuclei familiari che includono una persona con disabilità riconosciuta al 100%.L’assessore al bilancio e tributi, Enzo Di Mauro, ha precisato che possono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
