Acido folico perché farne il pieno soprattutto in autunno

L’ acido folico è una vitamina essenziale per la salute dell’organismo. È la nota vitamina B9, indispensabile per produrre i globuli rossi e raccomandata soprattutto alle donne in gravidanza o prima del concepimento. Molti ignorano che è una vitamina importante anche per la salute degli uomini. Il nostro organismo la utilizza per produrre nuove cellule e per sintetizzare efficacemente il Dna. Risulta idrosolubile e per questo motivo non può essere immagazzinata in grandi quantità. In autunno con il cambio stagionale l’acido folico consente di rafforzare il sistema immunitario dall’attacco di virus e batteri in agguato con i primi freddi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acido folico, perché farne il pieno soprattutto in autunno

“L’assunzione di acido folico va continuata per tutta la gravidanza?”

