Aci Sant' Antonio Forza Italia entra in consiglio comunale con l' adesione di Puglisi

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la rappresentanza di Forza Italia consiglio comunale di Aci SantAntonio nel catanese, grazie all’adesione del consigliere Alfio Puglisi. A darne notizia il deputato forzista Salvo Tomarchio, che sottolinea come "sempre più amministratori e cittadini apprezzino la coerenza della linea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: sant - antonio

