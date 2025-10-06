Aci Sant' Antonio Forza Italia entra in consiglio comunale con l' adesione di Puglisi

Torna la rappresentanza di Forza Italia consiglio comunale di Aci Sant’Antonio nel catanese, grazie all’adesione del consigliere Alfio Puglisi. A darne notizia il deputato forzista Salvo Tomarchio, che sottolinea come "sempre più amministratori e cittadini apprezzino la coerenza della linea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

