Acer EMEA | logistica green meno 2.470 tonnellate di CO? entro fine 2025

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Acer ha ufficializzato un ambizioso piano di riduzione delle emissioni di CO? nella propria catena di approvvigionamento, fissando l’obiettivo a -2.470 tonnellate entro la fine del 2025. Tale target rappresenta un incremento significativo rispetto alle -274 tonnellate registrate nel 2023, confermando l’accelerazione del brand verso la logistica green.  Il raggiungimento di questo obiettivo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

acer emea logistica green meno 2470 tonnellate di co entro fine 2025

© Ildifforme.it - Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO? entro fine 2025

In questa notizia si parla di: acer - emea

acer emea logistica greenAcer EMEA punta sulla logistica green: 2.470 tonnellate di CO2 in meno entro il 2025 - Questo risultato sarà raggiunto attraverso un mix di soluzioni innovative: trasporto elettrico, biocarburanti certificati e monitoraggio continuo delle emissioni con strumenti interni dedicati. Secondo bitmat.it

Intervista a Valerie Piau, VP Marketing & New Business Acer EMEA, Associate Vice-President EMEA Marketing, eStore, Gadgets & New Business - Valerie Piau, Vicepresidente del Marketing e New Business per Acer nella regione EMEA, racconta le future direzioni strategiche dell'azienda in una serie di settori chiave. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Acer Emea Logistica Green