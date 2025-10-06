Acer EMEA accelera sulla sostenibilità | -2.470 tonnellate di CO? entro il 2025 con trasporti a basso impatto

Acer è pronta a raggiungere un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO? nella propria catena di approvvigionamento, passando da – 274 tonnellate nel 2023 a un obiettivo di -2.470 tonnellate entro la fine del 2025. Questo risultato sarà ottenuto attraverso una combinazione di soluzioni innovative: trasporti elettrici, biocarburanti certificati e monitoraggio continuo delle emissioni con strumenti interni dedicati. A settembre 2025 sono iniziate nei Paesi Bassi le prime spedizioni con camion elettrici, con una significativa riduzione delle emissioni locali e un contributo al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane. 🔗 Leggi su Newsagent.it

Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO? entro fine 2025

