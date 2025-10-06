Accusa vendita illegale di auto di lusso dall’estero e profitto da 43 milioni di euro | operazione anche in Puglia Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sotto il coordinamento dell’EPPO di Bologna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato hanno dato esecuzione a provvedimenti emessi dai Tribunali di Ferrara e Trani, volti a colpire un’associazione criminale dedita alla vendita di autovetture di lusso di origine tedesca. Il profitto del reato ricostruito dalle Fiamme Gialle pratesi ammonta complessivamente a circa 43 milioni di euro, cifra confermata dagli organi giudicanti nell’ambito delle ordinanze che hanno disposto l’applicazione di misure cautelari reali sui capitali sociali di 8 società, 7 appezzamenti di terreno, 3 immobili residenziali, n. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

