Accordo con l’asilo nido Rette calmierate a sostegno dei genitori
TURBIGO (Milano) Un passo concreto a sostegno delle famiglie. È stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’asilo nido Villa Tatti, che apre la strada all’utilizzo dei 61mila euro assegnati dal ministero nell’ambito dei fondi per il sostegno all’infanzia. La cifra consentirà di alleggerire in modo significativo il peso delle rette per le famiglie, fino in alcuni casi ad azzerarle. Il contributo ministeriale sarà destinato interamente a garantire rette calmierate, così da favorire l’accesso dei bambini al servizio educativo fin dai primi anni di vita. L’obiettivo è duplice: sostenere economicamente i nuclei familiari e incentivare la frequenza dei più piccoli in una struttura che ha registrato un’importante crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Accordo tra la maestra con il profilo Onlyfans e l’asilo dove lavorava
Treviso, la maestra licenziata per il profilo su OnlyFans raggiunge l'accordo con l'asilo
Accordo tra la maestra scoperta su OnlyFans e l’asilo dove lavorava. TREVISO - Trovato un accordo sulla cessazione del rapporto di lavoro tra la maestra d’asilo trevigiana con un profilo su OnlyFans, Elena Maraga, e la scuola nella quale non lavora più da a Vai su Facebook
Bonus nido, a luglio la scadenza per inviare i documenti delle rette: cosa fare e quando arrivano i pagamenti - Il conto alla rovescia è partito: le famiglie che intendono ottenere il Bonus asilo nido 2025 hanno ora tempo fino al 31 luglio per inviare all'Inps le ricevute delle rette pagate nel 2024. Da fanpage.it