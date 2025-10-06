Accordo con l’asilo nido Rette calmierate a sostegno dei genitori

TURBIGO (Milano) Un passo concreto a sostegno delle famiglie. È stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’asilo nido Villa Tatti, che apre la strada all’utilizzo dei 61mila euro assegnati dal ministero nell’ambito dei fondi per il sostegno all’infanzia. La cifra consentirà di alleggerire in modo significativo il peso delle rette per le famiglie, fino in alcuni casi ad azzerarle. Il contributo ministeriale sarà destinato interamente a garantire rette calmierate, così da favorire l’accesso dei bambini al servizio educativo fin dai primi anni di vita. L’obiettivo è duplice: sostenere economicamente i nuclei familiari e incentivare la frequenza dei più piccoli in una struttura che ha registrato un’importante crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

