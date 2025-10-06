Accoltellati dal branco mentre placano una lite | due 23enni feriti a gambe e schiena Queste baby gang vanno fermate
CASALSERUGO (PADOVA) - Due ragazzi di 23 anni accoltellati, feriti a una gamba e alla schiena con un'arma da taglio in centro a Casalserugo. Secondo una prima ricostruzione ad aggredirli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: accoltellati - branco
Giovane accerchiato e accoltellato dal branco | Cronaca PRATO Vai su Facebook
Lite nel bar, poi l’accoltellamento: paura a Conversano, ferito un 20enne. Branco in fuga - X Vai su X
Accoltellati dal branco mentre placano una lite: due ragazzi feriti. Venturini: «Queste baby gang vanno fermate» VIDEO - Due ragazzi accoltellati, feriti a una gamba e alla schiena con un'arma da taglio in centro a Casalserugo. ilgazzettino.it scrive
Accoltellati dal branco mentre placano una lite: due ragazzi feriti a gambe e schiena. «Queste baby gang di delinquenti vanno fermate» - Due ragazzi accoltellati, feriti a una gamba e alla schiena con un'arma da taglio in centro a Casalserugo. Lo riporta msn.com