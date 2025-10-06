Accoltella la madre malata di 83 anni lei riesce a chiedere aiuto | arrestato 63enne

Un uomo di 63 anni ha accoltellato la madre 83enne, costretta a letto a causa di gravi patologie, con cui viveva. È successo a Guspini, centro del Medio Campidano, a circa cinquanta chilometri da Cagliari. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ ospedale di San Gavino, mentre il 63enne è stato arrestato per tentato omicidio. Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha colpito la madre al volto con un coltello da cucina, ferendola gravemente. A chiedere aiuto è stata la donna stessa, pur in evidente stato di agitazione. Quando i carabinieri sono intervenuti, hanno trovato l’uomo ancora all’interno dell’ abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

