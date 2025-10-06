Accensione riscaldamenti a Milano | qual è la temperatura ideale in casa?
Da data per il via libera è quella del 15 ottobre. Il momento di far partire i caloriferi è vicino. Ma rischio è quello di eccedere, in un senso o nell'altro: troppo caldo o troppo freddo. Quali sono le indicazioni dell'ordinanza del Comune?. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Quando si accendono i riscaldamenti a Milano e in Lombardia? Accensione caloriferi 2025: le date e le regole
Come stabilito dall'ordinanza pubblicata dal Comune di Milano, la temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C (+2°C di tolleranza), ridotta di 1 grado rispetto ai 20° prev