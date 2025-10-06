Accensione anticipata riscaldamenti la decisione del Comune di Cesena | da quando
Cesena, 6 ottobre 2025 – L’arrivo del freddo, in particolare quello di scorsa settimana, ha anticipato l’inizio della stagione invernale a Cesena, portando a una decisione importante voluta dal Comune: l’avvio dell’accensione dei riscaldamenti dal 7 ottobre. Dopo un’estate calda per tutto settembre e un autunno che ha cominciato a farsi sentire nelle ultime settimane, l’amministrazione diretta dal sindaco Enzo Lattuca ha ufficializzato l’ordinanza che disciplina le modalità di accensione degli impianti per contrastare il primo freddo di stagione arrivato. Questa accensione anticipata, diversa rispetto alla data tradizionale che cade il 15 ottobre, prevede un limite di 7 ore giornaliere e una temperatura massima di 19 gradi per edifici sia pubblici che privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
