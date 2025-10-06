Accenderla usarla e prendersela | Inter ottobre è una questione di testa
Roma all’Olimpico, Napoli al Maradona, Fiorentina in quel di San Siro. E, in mezzo al doppio confronto con le due capoliste, l’impegno di Champions League nella tana dell’Union Saint-Gilloise. Alla ripresa dalla sosta per la seconda finestra stagionale dedicata alle nazionali, l’ Inter sarà attesa da una seconda parte di ottobre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: accenderla - usarla
All’inizio dopo averla desiderata a lungo, ho provato un grande imbarazzo a tal punto che me la sono portata nella mia borsa senza mai decidere di accenderla: letteralmente mi intimidiva con tutte le sue novità … “semplici”. Avevo letto recensioni precedenti c Vai su Facebook