Accadde oggi Il Moulin Rouge e la notte che cambiò per sempre Parigi!

Il 6 ottobre 1889, in un angolo di Parigi che allora si chiamava Pigalle e che non aveva mai avuto la vocazione della rispettabilità, apriva i battenti un locale destinato a diventare leggenda: il Moulin Rouge. Un mulino a vento dipinto di rosso, con le pale illuminate e un’insegna che non ammetteva equivoci. Era il biglietto da visita di un’epoca che passerà alla storia col nome, frivolo e ingannevole quanto si vuole, di Belle Époque. Perché, frivola, lo fu davvero. E ingannevole pure. Ma intanto rappresentò per la Francia, e non soltanto per lei, una parentesi di leggerezza dopo i dolori e le umiliazioni della guerra franco-prussiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

