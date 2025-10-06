Accadde oggi Il Moulin Rouge e la notte che cambiò per sempre Parigi!
Il 6 ottobre 1889, in un angolo di Parigi che allora si chiamava Pigalle e che non aveva mai avuto la vocazione della rispettabilità, apriva i battenti un locale destinato a diventare leggenda: il Moulin Rouge. Un mulino a vento dipinto di rosso, con le pale illuminate e un’insegna che non ammetteva equivoci. Era il biglietto da visita di un’epoca che passerà alla storia col nome, frivolo e ingannevole quanto si vuole, di Belle Époque. Perché, frivola, lo fu davvero. E ingannevole pure. Ma intanto rappresentò per la Francia, e non soltanto per lei, una parentesi di leggerezza dopo i dolori e le umiliazioni della guerra franco-prussiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: accadde - oggi
Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma
Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino
Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
, Mercoledì 5 Ottobre 1994 Massacro dell'Ordine del Tempio Solare, 48 membri della setta rinvenuti cadaveri in Svizzera Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+05+ottobre&fyi=0&ut Vai su Facebook
ACCADDE OGGI, Lunedì 29 Settembre 1975 Massacro del Circeo: nella notte Rosaria Lopez e Donatella Colasanti vengono sequestrate, violentate e seviziate da Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira; solo la Colasanti riuscirà a sopravvivere fingendosi - X Vai su X