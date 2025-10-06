Accadde oggi Auschwitz e la rivolta dei dannati
La rivolta della disperazione. Il 7 ottobre 1944, ad Auschwitz, il più grande mattatoio che la follia del Novecento abbia allestito, avvenne qualcosa che oggi pare incredibile. Non per la portata militare, che fu minima, ma per il valore morale, smisurato. I prigionieri ebrei del Sonderkommando, coloro che i nazisti costringevano all’orrenda mansione di raccogliere i cadaveri dalle camere a gas e alimentare i forni crematori, decisero che la loro fine non sarebbe stata soltanto quella di vittime mute. Sapevano bene quale fosse il loro destino: nessuno di loro sarebbe sopravvissuto più di qualche mese, perché troppo compromessi con i segreti del lager. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Sabato 6 Ottobre 1951 Stalin annuncia l'acquisizione della bomba atomica da parte dell'Unione Sovietica
Lunedì 29 Settembre 1975 Massacro del Circeo: nella notte Rosaria Lopez e Donatella Colasanti vengono sequestrate, violentate e seviziate da Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira; solo la Colasanti riuscirà a sopravvivere fingendosi