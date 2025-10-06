accadde oggi auschwitz e la rivolta dei dannati

La rivolta della disperazione. Il 7 ottobre 1944, ad Auschwitz, il più grande mattatoio che la follia del Novecento abbia allestito, avvenne qualcosa che oggi pare incredibile. Non per la portata militare, che fu minima, ma per il valore morale, smisurato. I prigionieri ebrei del Sonderkommando, coloro che i nazisti costringevano all’orrenda mansione di raccogliere i cadaveri dalle camere a gas e alimentare i forni crematori, decisero che la loro fine non sarebbe stata soltanto quella di vittime mute. Sapevano bene quale fosse il loro destino: nessuno di loro sarebbe sopravvissuto più di qualche mese, perché troppo compromessi con i segreti del lager. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

