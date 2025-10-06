Ora è ufficiale: l'incontestabile successore di Piero Fassino, in tema di profezie, è Elly Schlein. Dopo il fulmineo uno-due che il campo largo ha subìto tra Marche e Calabria, tornano infatti più attuali che mai le parole che la segretaria nazionale del Partito Democratico aveva pronunciato non più tardi dello scorso 14 settembre in occasione della chiusura della Festa dell'Unità (o, meglio, Unit*) a Reggio Emilia. Ecco la frase incriminata che ha compiuto oggi a stento le tre settimane di vita: " Dico a Giorgia Meloni: abituatevi a perdere. Perché uniti e compatti vi batteremo: prima alle elezioni regionali e poi alle politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Abituatevi a perdere...". La frase di Schlein invecchiata subito malissimo