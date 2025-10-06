Abito nero scollato criniera bionda chic e rossetto | il look della vendetta dopo il divorzio

A ll’amfAR Gala di Dallas, Nicole Kidman torna sotto i riflettori pochi giorni dopo aver ufficialmente chiesto il divorzio da Keith Urban. Dopo 19 anni di matrimonio, l’attrice volta pagina con un beauty look radioso ed essenziale e un’eleganza composta che fa notizia quanto il suo look. Che silenziosamente proclama: non ho nessuna intenzione di piangermi addosso, e risplendo a prescindere. Nicole Kidman e Keith Urban si separano. La fine di un amore lungo 19 anni X Il look post divorzio di Nicole Kidman. Al charity gala amfAR di Dallas, primo evento dopo l’annuncio del divorzio, la star di Cuori ribelli e Big little lies consegna l’Award of Inspiration per l’impegno umanitario all’attore Taylor Sheridan. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abito nero scollato, criniera bionda chic e rossetto: il look della vendetta dopo il divorzio

