Abiti usati servizio in crisi | Solo raccolta diretta dei volontari Stop ai cassonetti in strada

Per molti forlivesi era un’abitudine consolidata: si preparava un pacco pieno di abiti usati e si portavano in uno dei cassoni gialli contrassegnati con il logo ‘ Comitato per la lotta contro la fame nel mondo ’ disseminati in vari punti della città. Ora, però, non è più possibile: l’associazione benefica ha sospeso il ritiro. Il ritiro da parte del Comitato avveniva attraverso due canali diversi. Da una parte i cassoni disposti in strada, il cui contenuto fino a poche settimane fa veniva periodicamente ritirato da un’azienda di Prato specializzata nel commercio e riciclo di abiti usati, dall’altra la raccolta diretta da parte dei volontari per la vendita al mercatino di via Lunga: quest’ultima opzione resta valida, purché i sacchi contengano abiti in buono stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

