Abbiamo il biglietto del concerto che cerchi Studentessa fa un bonifico di 7mila euro poi l' amara sorpresa

Studentessa fa un bonifico di 7mila euro poi l' amara sorpresa

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva trovato sui social il biglietto per un concerto a cui teneva e si era convinta a comprarlo facendo una serie di bonifici istantanei, fino ad arrivare a dare 7mila euro. Una studentessa friulana ha risposto a un annuncio sui social ma il biglietto non esisteva. La truffa online è partita. 🔗 Leggi su Today.it

