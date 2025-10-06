Abbiamo il biglietto del concerto che cerchi Studentessa fa un bonifico di 7mila euro poi l' amara sorpresa
Aveva trovato sui social il biglietto per un concerto a cui teneva e si era convinta a comprarlo facendo una serie di bonifici istantanei, fino ad arrivare a dare 7mila euro. Una studentessa friulana ha risposto a un annuncio sui social ma il biglietto non esisteva. La truffa online è partita. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - biglietto
La tasca di Motoairbag l’abbiamo progettata minimal Potete metterci: Portafoglio Biglietto dell’autostrada Telepass Non è fatta per chiavi o oggetti rigidi/ingombranti Per tutto il resto, usate le borse della moto! I nostri contatti: assistenza@motoair Vai su Facebook
I Patagarri, da X Factor al primo concerto all'Alcatraz: «Abbiamo suonato anche a un party per cani, ora si paga il biglietto. Incredibile» - Anzi, da zero a tremila: l’Alcatraz si riempie velocemente. Riporta milano.corriere.it