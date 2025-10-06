Abbandono rifiuti con auto e motorino | la multa è una batosta ecco quanto si rischia

Roma, 6 ottobre 2025 – Multe “da mille a tremila euro agli automobilisti che abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta e fermo amministrativo del veicolo per un mese”. Roberto Benigni, vicepresidente Anvu – Associazione professionale polizia locale d’Italia – ricorda una norma approvata il 1 ottobre ma assolutamente poco conosciuta che diventerà operativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa a giorni. La stretta è prevista da una modifica al Codice dell’Ambiente, decreto legge 116, approvato in agosto. Multe stellari per chi abbandona rifiuti. “Il decreto 116 – ricorda Benigni – riguardava in particolare l’abbandono o il deposito nella Terra dei fuochi -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Abbandono rifiuti con auto (e motorino): la multa è una batosta, ecco quanto si rischia

