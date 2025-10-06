Abbandona per strada due secchi di rifiuti con eternit | si cerca il responsabile
Abbandona eternit per strada. L'episodio a Cerano: qualcuno, nella mattinata di sabato 4 ottobre ha scaricato in via Vigevano due secchi di rifiuti contenenti anche eternit. La segnalazione è arrivata alla Polizia locale di Cerano che è intervenuta togliendo i rifiuti. Gli agenti si sono messi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
