Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: – dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o Grottaminarda; – dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata e in uscita.n uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Benevento o Vallata; – dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vallata, in entrata e in uscita.

© Anteprima24.it - A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne per le stazioni di Benevento, Grottaminarda e Vallata