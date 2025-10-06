A16 Napoli-Canosa chiusure notturne delle stazioni di Grottaminarda e Vallata

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita.In alternativa si consiglia di.

