A16 Napoli-Canosa chiusura del tratto compreso tra Grottaminarda e Candela in entrambe le direzioni

Sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, CanosaA14 Bologna-Taranto e Napoli, per consentire la rimozione di un cantiere nei pressi dello svincolo di Vallata. Di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - canosa

A16 Napoli-Canosa: chiusura del tratto Candela-Grottaminarda, verso Napoli

A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Grottaminarda-Candela

A16 Napoli-Canosa, chiusa per una notte la stazione di Baiano

? Intera giornata a Napoli...tra storia, arte e tradizioni. N A P O L I € 27 p.p. VIAGGIO IN AUTOBUS G.T. con ACCOMPAGNATORE PARTENZA DA BARLETTA-ANDRIA-TRANI-CANOSA Posti limitati! Affrettati a prenotare Vai su Facebook

Autostrada A16 Napoli-Canosa: temporaneamente chiuso tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela verso Napoli #CERIGNOLA #CANDELA #AUTOSTRADA #CHIUSURA https://tinyurl.com/22ywqxsu - X Vai su X

Lavori in A16, chiusure notturne per la manutenzione delle essenze arboree - L'articolo Lavori in A16, chiusure notturne per la manutenzione delle essenze arboree proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com

Incidente tra Cerignola e Candela: il fumo invade la carreggiata, chiuso tratto A16. Riaperto dopo un'ora - Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it