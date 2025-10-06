A1 Milano-Napoli Direttissima | riaperto in anticipo il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola in direzione Bologna

Alle ore 12:00 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto in anticipo rispetto a quanto previsto, il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un camion che era andato in fiamme all'altezza del km 31+600. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In #A1 Milano Napoli Direttissima, per lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 3 - X Vai su X

Il Napoli si rialza dopo la sconfitta di Milano, batte il Genoa 2-1 in rimonta e torna in testa. Una garacomplicata per gli azzurri di Conte, che nel primo tempo non hannotrovato spazi, nonostante il cambio di modulo (4-3-3) e la scelta ditenere De Bruyne in panc Vai su Facebook

