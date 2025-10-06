A1 Milano-Napoli Direttissima | riaperto in anticipo il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola in direzione Bologna

Bolognatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12:00 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto in anticipo rispetto a quanto previsto, il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un camion che era andato in fiamme all'altezza del km 31+600. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

